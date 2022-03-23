У Чернігові окупанти розбомбили автомобільний міст, який вів до Києва (відео)

На міст скинули авіабомби, один із прольотів упав.

У Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну. Споруда сполучала Чернігів з Києвом.

Цю інформацію підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в коментарі "Суспільному".

За його словами, на міст скинули авіабомби, один з прольотів впав. Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.

Розповідаємо, яка ситуація в Чернігові, який закриває загарбникам північний шлях на Київ, через що практично постійно перебуває під обстрілами.

Читайте також: