У Чернігові окупанти розбомбили гуртожиток: загинули троє діток та їхні батьки (фото)

Рятувальники знайшли загиблих під руїнами гуртожитку у Чернігові.

У Чернігові під завалами гуртожитку знайшли загиблою цілу родину, яка стала жертвою авіаудару російських окупантів по гуртожитку. Загинули від дій російських загарбників троє дітей та їхні батьки.

Про це повідомляє ДСНС.

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Тіла загиблих виявили 17 березня під час проведення робіт із розбору конструкцій. Як зазначається, загинули двійнятка (по 3 роки), їхня 12-річна сестричка та двоє батьків.

"Рятувальники дістали родину загиблих з 5 осіб, серед них 3 дітей (хлопчик та дівчинка двійнятка по 3 рочки) старша сестричка 12 років та їх батьки. Всі вони загинули внаслідок авіаудару по гуртожитку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські армійці продовжують системні артилерійські й авіаобстріли Чернігова. У результаті обстрілів міста російськими окупаційними військами минулої доби, 16 березня, загинули 53 людини.

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