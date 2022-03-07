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У Чернігові окупанти розбомбили школу: фото наслідків обстрілу

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У Чернігові окупанти розбомбили школу: фото наслідків обстрілу

Рятувальники розбирають завали, оскільки там можуть перебувати люди.

У Чернігові окупанти обстріляли середню загальноосвітню школу №18, повністю зруйнувавши її. Станом на ранок 7 березня рятувальники розбирають конструкції освітнього закладу та шукають людей, які можуть перебувати під завалами.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

На місці, як вказано, працюють шість рятувальників, а також залучено дві одиниці техніки ДСНС.

"Проводяться роботи щодо розбору конструкції  та пошуку людей по вул. Гагарина приміщення ЗОШ №18.  На місці події працює відділення групи рятувальних робіт 2 одиниці техніки 6 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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