У Чернігові окупанти розбомбили школу: фото наслідків обстрілу

Рятувальники розбирають завали, оскільки там можуть перебувати люди.

У Чернігові окупанти обстріляли середню загальноосвітню школу №18, повністю зруйнувавши її. Станом на ранок 7 березня рятувальники розбирають конструкції освітнього закладу та шукають людей, які можуть перебувати під завалами.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

На місці, як вказано, працюють шість рятувальників, а також залучено дві одиниці техніки ДСНС.

"Проводяться роботи щодо розбору конструкції та пошуку людей по вул. Гагарина приміщення ЗОШ №18. На місці події працює відділення групи рятувальних робіт 2 одиниці техніки 6 осіб особового складу", - йдеться в повідомленні.