У Чернігові росіяни в агонії розбомбили стадіон та бібліотеку: наслідки нападу окупантів (фото)

У Чернігові росіяни в агонії розбомбили стадіон та бібліотеку: наслідки нападу окупантів (фото)

Комунальники працюють над відновленням водопостачання у Чернігові.

У Чернігові внаслідок нічних бомбардувань російських окупаційних сил, яких Путін відправив воювати проти України, пошкоджено стадіон і бібліотеку, перебито водогін.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у ранковому відеозверненні.

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За словами Чауса, такі дії свідчать про агонію ворога, який не може здолати опір захисників міста, а тому від злості знищує цивільні об’єкти.

"Стадіон ім.Гагаріна та бібліотека в Чернігові. Стратегічний військовий об'єкт. Це вже агонія, вони гатять по цивільних об'єктах, думаю, скоро у них закінчаться снаряди та набої", - сказав Чаус.

Він також повідомив, що усі комунальники наразі працюють над тим, аби відновити роботу усіх мереж і запевнив, що скоро у домівки чернігівців повернеться вода.

"Знаю, що є прорив "п'ятисотки" водоканалу. Водоканал працює, відновлює, скоро у місті з'явиться вода. Електропостачальна, теплопостачальна, всі комунальники працюють на відновлення мереж", - додав він.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Чернігів залишився без води.

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