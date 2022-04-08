70 людей ідентифікувати не змогли.
Близько 700 людей загинули у Чернігові від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, пише "Суспільне".
"За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 чоловік, це сукупно і військових, і цивільних", — сказав Атрошенко.
З його слів, 70 людей ідентифікувати не змогли. Імена всіх інших відомі.
Раніше стало відомо, що російські окупанти вже залишили околиці Чернігова й відходять від області. Тим часом у Чернігівській області розміновують дороги та організовують маршрути. Відповідні служби займаються організацією маршрутів в регіоні.
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