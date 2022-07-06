У Чернігові почнуть ремонтувати пошкоджені багатоповерхівки, однак деякі з них знесуть - ОВА

У Чернігові почнуть ремонтувати пошкоджені багатоповерхівки, однак деякі з них знесуть - ОВА

Людям, які втратили житло, буде запропоновано переселитися в тимчасові модульні містечка

У Чернігові почнуть ремонтувати багатоквартирні будинки, які перебувають у критичному стані через артилерійські обстріли та авіаційні бомбардування окупантами, однак декілька будинків, які не підлягають відновленню, знесуть.

Про це під час пресконференції в "Укрінформі" повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Житловий фонд в області постраждав найбільше. Маємо 25 багатоквартирних будинків, які перебувають у критичному стані. Зараз ми їх обстежуємо, порахуємо витрати й почнемо ремонтувати. На жаль, є такі будинки, які доведеться знести", - сказав він.

Також, за його словами, людям, які втратили житло, буде запропоновано переселитися в тимчасові модульні містечка.

"Модульні містечка – тимчасове житло, але це краще, аніж жити в підвалі. Ми розуміємо, що країна воює й багато коштів іде на війну. Тому для побудови житла залучаємо міжнародні благодійні фонди та організації", - додав Чаус.

Нагадаємо, близько 800 тис. українців втратили житло через війну.

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