У Чернігові почнуть ремонтувати пошкоджені багатоповерхівки, однак деякі з них знесуть - ОВА

Людям, які втратили житло, буде запропоновано переселитися в тимчасові модульні містечка
У Чернігові почнуть ремонтувати багатоквартирні будинки, які перебувають у критичному стані через артилерійські обстріли та авіаційні бомбардування окупантами, однак декілька будинків, які не підлягають відновленню, знесуть.
Про це під час пресконференції в "Укрінформі" повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Житловий фонд в області постраждав найбільше. Маємо 25 багатоквартирних будинків, які перебувають у критичному стані. Зараз ми їх обстежуємо, порахуємо витрати й почнемо ремонтувати. На жаль, є такі будинки, які доведеться знести", - сказав він.
Також, за його словами, людям, які втратили житло, буде запропоновано переселитися в тимчасові модульні містечка.
"Модульні містечка – тимчасове житло, але це краще, аніж жити в підвалі. Ми розуміємо, що країна воює й багато коштів іде на війну. Тому для побудови житла залучаємо міжнародні благодійні фонди та організації", - додав Чаус.
Нагадаємо, близько 800 тис. українців втратили житло через війну.
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