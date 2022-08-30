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У Чернігові створять добровільне формування тероборони, до якого входитимуть комунальники - мер

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У Чернігові створять добровільне формування тероборони, до якого входитимуть комунальники - мер

Фото: commons.wikimedia.org

Виконком міськради прийняв рішення створити нове добровільне формування тероборони.

У Чернігові створять добровольче формування тероборони при міській раді. Туди входитимуть працівники комунальних підприємств міста. Таке рішення ухвалив сьогодні виконавчий комітет міської ради.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, пише "Суспільне Чернігів".

За словами мера, це єдиний шлях для того, щоб навчити працівників комунальних підприємств користуватися тактичною аптечкою, провести курси з медичних і тактичних навчань та стрільби. В разі, якщо буде реальна загроза наступу, ці працівники виконуватимуть функцію оборони комунальних підприємств.

Також вони можуть залучатися і до охорони громадського порядку.

Згідно з положенням про добровольчі формування територіальних громад, такий підрозділ має діяти під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил тероборони ЗСУ. 

Нагадаємо, окупанти на Чернігівщині обстріляли череду корів.

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