У Чернігові та на Львівщині замироточили ікони: священники розповіли, що це означає

У Чернігові та на Львівщині замироточили ікони: священники розповіли, що це означає

Також ікона Богородиці замироточила і у Львівській області.

У Чернігові, який постійно обстрілюють російські окупанти, замироточили три ікони. Місцевий священник вважає це добрим знаком.

Про це повідомив місцевий журналіст Василь Чепурний.

У Чернігові замироточили одразу три ікони

"В Катерининській церкві замироточили багато ікон, що підтвердив настоятель храму, секретар єпархіального управління о. Роман Кіник. Щоправда, він дивується, чому зараз цьому надають такого виняткового значення, адже ікона св. Меркурія Бригинського на його раці мироточить уже три місяці", - наголосив журналіст.

Також Василь Чепурний додав, що краплі мира з'явились на Троїцько-Іллінській іконі, на копії Дубенської ікони (навіть на літографії, тобто на папері - така ікона у вівтарі) і на іконі Вифлеємської Божої Матері.

"До речі, це єдина ікона, на якій Мати Божа посміхається. Тож ці знаки треба розцінювати, як добрі знаки, як свідчення, що Бог з нами - каже отець Роман, який не покидає ні свого храму, ні своєї пастви", - пояснив чернігівський журналіст.

Ікона Матері Божої замироточила і на Львівщині

Раніше у ПЦУ повідомили, що ікона Матері Божої також замироточила і під Львовом. Настоятель храму Собору Пресвятої Богородиці, протоієрей Михайло Пасірський розповів, що ікона мироточить вже впродовж майже півтора місяця, але останнім часом миро стало просто-таки литись, зокрема, проявляється з очей Богородиці.

"Мироточивість як чудесне явище відоме Церкві ще з перших років християнства, а численні факти мироточивості мощей святих та ікон були підтверджені протягом всієї історії Церкви. Достеменно науковці й досі не можуть пояснити диво мироточення, так само, як і час, місце чи, власне, ікону, яка виявляє це надприроднє чудо. Але дослідники, історики та священники сходяться на думці, що таке явище виникає не просто так, а на певну пересторогу", - повідомили у ПЦУ.

Протоієрей Михайло Пасірський вважає, що мироточивість ікони Пресвятої Богородиці на Львівщині – це добрий знак.

"Маємо чекати позитивних змін. Бо коли ікона кровоточить, то передвіщає біду, а мироточить – значить, на добро і підтримку", - сказав панотець.

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