У Чернігові внаслідок авіаудару зруйновано гуртожиток: є загиблий та поранені (фото)

Сімох людей вдалося врятувати.
У Чернігові, де окупанти розбомбили гуртожиток, рятувальники ліквідували пожежу в ньому. Є загиблий та поранені.
Про це інформує ДСНС.
Зазначається, що спочатку окупанти завдали авіаудару по дев’ятиповерховому гуртожитку. У результаті чого будівля загорілася. Пожежу ліквідувати вдалося близько 11:50.
На місці виявлено одну загиблу особу, двоє травмованих. Сімох людей вдалося врятувати підрозділам ДСНС. Роботи тривають.
На місці працювало 35 осіб, залучалося 9 одиниць техніки.
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