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У Чернігові внаслідок авіаудару зруйновано гуртожиток: є загиблий та поранені (фото)

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© ДСНС
© ДСНС
© ДСНС
© ДСНС
© ДСНС

Сімох людей вдалося врятувати.

У Чернігові, де окупанти розбомбили гуртожиток, рятувальники ліквідували пожежу в ньому. Є загиблий та поранені.

Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що спочатку окупанти завдали авіаудару по дев’ятиповерховому гуртожитку. У результаті чого будівля загорілася. Пожежу ліквідувати вдалося близько 11:50.

На місці виявлено одну загиблу особу, двоє травмованих. Сімох людей вдалося врятувати підрозділам ДСНС. Роботи тривають. 

На місці працювало 35 осіб, залучалося 9 одиниць техніки.

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