У Чернігові ворог гатить по цивільній інфраструктурі: місто залишилось без електрики, газу, води та опалення

У Чернігові ворог гатить по цивільній інфраструктурі: місто залишилось без електрики, газу, води та опалення

За словами голови області, ворог наносить удари туди, де військових немає і не було.

Чернігів у суботу вранці залишився без електрики, газу, води та опалення, але міські служби займаються ремонтом.

Про це розповів голова Чернігівської ОДА (ОВА) В’ячеслав Чаус у відеозверненні.

"У Чернігові продовжуються ракетні удари по цивільній інфраструктурі, у тому числі з використанням авіації. Гинуть мирні люди, дуже багато хто отримав поранення. Ворог наносить удари туди, де військових немає і не було. Сьогодні ворог наніс удар по готелю "Україна". Готелю більше немає, але Україна є", – сказав голова області.

Також Чаус показав зруйнований готель "Україна", який був однією з візитівок Чернігова.

Про ситуацію на Чернігівщині у режимі онлайн - у нашому матеріалі.

ТСН.ua