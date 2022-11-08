У Чернігові затримали бійця тероборони: через ухилянта міг передати білорусам місця дислокації ЗСУ

У Чернігові 63-річний боєць тероборони намагався незаконно переправити за кордон чоловіка. Щоб останнього пропустили, він повинен був передати білоруським спецслужбам місця дислокації ЗСУ.

Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, 63-річний військовослужбовець територіальної оборони планував незаконно переправити за кордон чоловіка. Для того, щоб останнього пропустили, той нібито повинен був передати білоруським спецслужбам місця дислокації ЗСУ.

Боєць територіальної оборони надав таку інформацію чоловіку на початку серпня. Підозрюваного затримали, йому інкримінують поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Повторна загроза наступу з території Білорусі

24 лютого російська окупаційна армія почала свій наступ на Україну. Окупати з території Білорусі рушили на Київ та нещадно обстрілювали Чернігів, щоб відрізати столицю від заходу України, звідки надходила допомога.

Зараз на територію Білорусі знову звозять російських мобілізованих. Окупанти можуть спробувати повторно наступати на Київ, Чернігів або на Волинську та Рівненську області.

Радник Офісу президента Олексій Арестович у жовтні заявляв, що мобілізовані російські війська можуть спробувати наступати з боку Білорусі на Київ та Чернігів. Адже російський диктатор Володимир Путін страшенно хоче повторити наступ на українську столицю.

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