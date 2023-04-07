У Чернівцях чоловік вдарив захисника, який лише повернувся з фронту, через місце на парковці

У Чернівцях виник конфлікт між військовим Романом Ставчанським, який вперше за рік повернуся з фронту, та місцевим жителем. Останньому не сподобалося, що боєць зайняв нібито його місце на парковці, і в результаті за це вдарив його в обличчя.

Про інцидент розповів у Facebook брат постраждалого військовий Олександр Ставчанський.

За його словами, після того як місцевий мешканець вдарив брата, він кинув у слід Ставчанському "Ви за***ли, воєнниє", і втік із місця події.

Зокрема, родич постраждалого закликав місцевих жителів допомогти у розшуку автомобіля кривдника.

Як розповів сам військовий у коментарі molbuk.ua, "ситуація була зовсім не конфліктною" і він не очікував, що все обернеться такою агресією. Воїн припаркувався біля одного з будинків на вулиці Героїв Крут. Через сніг машину заносило, тому він попросив зачекати водія автомобіля КІА, який під'їхав слідом.

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"Услід почув, що це його місце. Я відповів, як це за рік, що я служив, можна було місце купити для паркування. Після цього чоловік просто підійшов до мене і кулаком вдарив у ніс. Одразу сів у машину і поїхав", – розповів Роман.

Він додає, що не очікував такої реакції.

"У мене нема слів. За що ми там стоїмо? Після цього інциденту викликав поліцію. Мені сказали, що це дрібне хуліганство і що йому загрожує штраф. Але я цього так залишати не хочу. Завтра піду на медичну експертизу. Ніс після удару болить, набряк, я підозрюю, що він мені його поламав", – розповів Роман.

Користувачі мережі уже допомогли знайти чоловіка на KIA і зазначив, що той образив не лише самого Ставчанського, але і всіх військових, "які тут його ср..ку прикривають".

"Тому я буду чекати від нього спочатку вибачень, а далі – побачмо", – зазначив військовий.

У відділі комунікацій Нацполіції у Чернівецькій області повідомили, що наразі 38-річного чернівчанина вже притягнуто до адмінвідповідальності за статтею "дрібне хуліганство".

Нагадаємо, що військова прокуратура у сфері оборони завершила розслідування вбивства двох захисників з Волині – Михайла та Олександра Куциків їхнім співслуживцем. Куцики – батько і син – пішли на захист країни у тероборону.

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