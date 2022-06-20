У Чернівцях затримали російського диверсанта, який готував вибухи на "Укрзалізниці"

У Чернівцях затримали російського диверсанта, який готував вибухи на "Укрзалізниці"

СБУ піймала російського диверсанта, який готував теракти на залізниці.

Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який прибув з Близького Сходу готувати вибухи на "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, затриманий перебував на агентурному зв’язку підконтрольних Росії спецслужб так званої "ДНР", має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній з близькосхідних країн.

"Після початку повномасштабної агресії рф агент отримав від своїх "кураторів" завдання прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави. Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині", - йдеться у повідомленні.

Затриманий планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об’єктах залізниці та логістичних складах.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, у Києві затримали ймовірного бойовика "Л/ДНР" та жінку, яка фотографувала блокпости.

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