У Чернівецькій області затримали організаторів нелегального перетину кордону військовозобов’язаними

До складу угруповання входило четверо місцевих мешканців.

Оперативники затримали двох осіб у Чернівецькій області, які організували незаконну схему перетину кордону, а також трьох чоловіків призовного віку під час спроби перетину кордону.

Вартість такої "послуги" становила 2500 доларів США з однієї особи.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Групу осіб, яка допомагала покинути країну, викрили оперативники управління стратегічних розслідувнь в Чернівецькій області спільно зі слідчими обласної поліції та облуправлінням СБУ.

"Жінка зустрічала «туристів» та доправляла їх до водія, який забезпечував трансфер через кордон поза офіційними пунктами пропуску громадян. Загалом до складу угруповання входило четверо місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

Під час затримання поліцейські вилучили 20 700 доларів США, 400 євро та чорнові записи.

Розслідування кримінального провадження проводиться за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України)Кримінального кодексу України.

6 квітня трьом учасникам угруповання було повідомлено про підозру.

Порушникам може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.

Нагадаємо, Кабмін дозволив чоловікам з інвалідністю виїжджати за кордон у період дії воєнного стану.

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