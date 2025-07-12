У Чернівцях оголосили день жалоби за жертвами російської атаки

Наслідки атаки

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У Чернівцях оголосили неділю, 13 липня, Днем жалоби за жертвами російського обстрілу, що забрав людські життя під час останньої масованої атаки.

Про це повідомив мер міста Роман Кличук у Telegram.

«13 липня оголошено в Чернівцях днем жалоби за загиблими. Усі масові заходи скасовано», — йдеться у повідомленні.

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Очільник міста повідомив, що всі постраждалі від російської атаки отримують необхідну допомогу. Для фіксації пошкоджень та визначення обсягу збитків створено спеціальну комісію.

За словами мера Чернівців, постраждалим жителям надали можливість тимчасового проживання у гуртожитку. Крім житла, люди отримають продукти, воду, гігієнічні засоби, а також необхідну медичну й психологічну підтримку. На місці працюють відповідні міські служби.

Нагадаємо, в ніч проти 12 липня Чернівці пережили потужний обстріл з боку російських військ. Ворог влучив у житлові будинки та інші цивільні об’єкти, внаслідок чого загинули двоє мирних мешканців, ще 14 отримали поранення. Серед постраждалих четверо перебувають у тяжкому стані, лікарі борються за їхнє життя.

Цього ж дня російська армія застосувала 26 крилатих ракет та майже 600 безпілотних літальних апаратів для атак на різні регіони України. Ударів зазнали Львів, Луцьк, Черкаси та низка інших областей. Влучання було зафіксовано у житлових кварталах, що спричинило людські жертви та руйнування.

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