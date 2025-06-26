- Дата публікації
У червні кількість штурмових дій РФ зросла: в ЗСУ назвали одну з головних цілей росіян влітку
Кількість штурмів ЗС РФ зросла на 10% у червні, Дмитро Запорожець пояснив, на яких напрямках ворог активізувався найбільше та яка головна мета наступу на Донеччині.
У червні кількість штурмових дій попередньо збільшилася вже на 10%. Противник активніше почав штурмувати. І штурмувати саме на Торецькому напрямку.
Про це заявив речник ОТУ «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі «Київ24».
«РФ намагається активніше проводити штурмові дії у напрямку населеного пункту Яблунівка, Олександра Калинова, а також в напрямку населеного пункту Диліївка», — додав Запорожець.
Речник ОТУ «Луганськ» зазначив, що Костянтинівка — одна з головних цілей наступальних дій на літо, це захоплення цього населеного пункту.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові успішно зупинили просування російських військ у прикордонних районах Сумської області.
Водночас ворог продовжує штурмувати Сумську область: у ДПСУ попереджають про загрозу.