Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
611
Час на прочитання
1 хв

У червні кількість штурмових дій РФ зросла: в ЗСУ назвали одну з головних цілей росіян влітку

Кількість штурмів ЗС РФ зросла на 10% у червні, Дмитро Запорожець пояснив, на яких напрямках ворог активізувався найбільше та яка головна мета наступу на Донеччині.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Одна з головних цілей ворога влітку — Костянтинівка

Одна з головних цілей ворога влітку — Костянтинівка / © ТСН.ua

У червні кількість штурмових дій попередньо збільшилася вже на 10%. Противник активніше почав штурмувати. І штурмувати саме на Торецькому напрямку.

Про це заявив речник ОТУ «Луганськ» Дмитро Запорожець в ефірі «Київ24».

«РФ намагається активніше проводити штурмові дії у напрямку населеного пункту Яблунівка, Олександра Калинова, а також в напрямку населеного пункту Диліївка», — додав Запорожець.

Речник ОТУ «Луганськ» зазначив, що Костянтинівка — одна з головних цілей наступальних дій на літо, це захоплення цього населеного пункту.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові успішно зупинили просування російських військ у прикордонних районах Сумської області.

Водночас ворог продовжує штурмувати Сумську область: у ДПСУ попереджають про загрозу.

