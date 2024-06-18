У червні РФ знищила дві нафтобази ОККО – компанія переходить на роботу "з коліс"

У червні внаслідок ворожих атак окупаційною армією РФ група компаній ОККО втратила дві нафтобази, попередня сума збитків оцінюється у $8,5 млн.

Про це повідомила Ярослава Полякова, керівниця департаменту корпоративних комунікацій мережі АЗК ОККО.

"В червні нам розбили ще дві нафтобази. Потерпілих (на щастя) немає, але внаслідок вибухів та пожеж повністю зруйновано резервуари з пальним та інфраструктуру об’єктів, адмінприміщення. За попередніми підрахунками збитки – 8,5 млн доларів. Прийнято рішення перейти на роботу "з коліс", тобто без накопичення пального на нафтобазі", - йдеться у повідомленні.

Ярослава Полякова додала, що власний автопарк компанії дозволяє це робити так, щоб клієнт не відчув перебоїв з поставками.

ОККО також розглядає варіанти оренди терміналів у сусідніх з Україною державах.

"Протягом 2022-2024 років була знищена або зазнала значних пошкоджень низка нафтобаз та АЗК компанії. Сума збитків по групі компаній станом на сьогодні становить 70 млн дол", - резюмувала керівниця департаменту корпоративних комунікацій мережі АЗК ОККО.

Нагадаємо, в Україні змусять АЗС підняти ціни на пальне – Рада підтримала підвищення вартості.

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