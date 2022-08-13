У черзі – понад 5 тис. людей: у Василівці окупанти зробили "живий щит" з охочих евакуюватися

На ворожому блокпосту у Василівці (Запорізька область) – величезні черги з охочих потрапити на підконтрольну українській владі територію.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Федоров наголосив, що Василівка – єдиних шлях виїзду з окуваних Херсонської, частини Запорізької, Луганської та Донецької областей.

"Інший шлях – черерз Крим. Він також можливий. Через Крим люди виїжджають до Грузії і потім повертаються в Україну. А у Василівці сьогодні черга – понад 5 тис. мешкаців. Рашисти використовують їх як живий щит. Вони навмисне тримають там людей, щоб ЗСУ не давали відповідь. Наприклад, вчора вони розмістили свою чергову базу на території лікарні у Мелітополі, де ховаються за спинами цивільних", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що змінились правила в’їзду на окуповані території з Запорізької області.

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