У чому полягає унікальність української системи ППО – у Повітряних силах розповіли

Однак ЗСУ все ще наразі не вистачає систем протиповітряної оборони.

Особливість та унікальність системи протиповітряної оборони України полягає в тому, що вона створена з комплексу всіх доступних засобів.

Про це 7 листопада під час брифінгу розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Унікальність нашої протиповітряної оборони – це її створення з усього, що ми маємо. Це й переносні зенітно-ракетні комплекси, які є в усіх Сил оборони, не тільки у Повітряних силах. Створено мобільні вогневі групи з ПЗРК та зенітними установками, які розставлені по всій території України на небезпечних напрямках. Працює винищувальна авіація, яка використовується для перехоплення дронів та крилатих ракет. Також зенітні ракетні війська, які працюють як на передньому краї, так і прикривають великі міста та важливі державні об'єкти", - сказав Ігнат.

Юрій Ігнат наголосив, що Україна має дуже велику територію, тому бракує вогневих засобів і засобів виявлення, щоб повністю закрити країну з повітря.

Військова допомога Україні від союзників

У понеділок, 7 листопада стало відомо, що Україна отримала від партнерів системи ППО NASAMS та Apside.

У п'ятницю, 4 листопада, Нідерланди оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 120 мільйонів євро. У списку є танки Т-72.

Болгарія також може почати надавати Україні військову допомогу. Парламент країни підтримав резолюцію про постачання військового озброєння Україні.

Литва відремонтує для України 12 гаубиць, які були пошкоджені на війні.

Німеччина також пообіцяла передати ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II і чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

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