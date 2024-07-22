У чому сенс атаки на аеродром в Морозовську: пояснення від Коваленка

Атаки по військових аеродромах Росії, як-от по Морозовську, де базуються ворожі бомбардувальники, необхідні для виведення з ладу ворожих літаків, а не знищення інфраструктури.

Таку думку військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко висловив у ефірі телемарафону.

Коваленко звернув увагу, що наразі західні партнери України не дозволяють завдавати ударів іноземним озброєнням, наприклад ракетами ATACMS, по військових об’єктах ворога, Це стосується і аеродромів на російській території. Тому українські війська застосовують зараз для таких атак свої безпілотники.

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Зокрема, 22 липня з’явилася інформація про атаку по військовому аеродрому в Морозовську Ростовської області РФ, де спалахнула пожежа. Як зазначив оглядач, на цьому аеродромі базуються, зокрема, ворожі бомбардувальники Су-34.

"Тобто – саме ті літаки, які є носіями керованих авіаційних бомб, та їх знищення – ефективний метод боротьби з КАБами. Знищення їх (ракетами – ред.) ATACMS з бойовою касетною частиною, звісно, було б набагато ефективнішим. Але немає дозволу…", – висловився Коваленко.

Він також оцінив відео атаки з соцмереж, і сказав, що дронова атака була результативною – сталося влучання та могло виникнути загоряння якихось бойових одиниць.

За словами оглядача, слід дочекатися офіційної інформації про результативність удару. Водночас він вказав, що в атак безпілотниками є нюанс, який "треба визнавати".

"У дрона – дозвукова швидкість. Він літає зі швидкістю 150-180-200 кілометрів на годину... Тому, коли з’являється загроза нальоту дронів, все ж таки російські окупанти мають деякий час для того, щоб якісь свої літаки перебазувати. До речі, один з Су-34 вони втратили під час одного з таких перебазувань – він сам впав через технічну несправність: через те, що ресурс в нього вже був відпрацьований", – розповів Коваленко.

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Він додав, що не всі літаки встигають до моменту атаки залишити аеродром, злітно-посадкову смугу, ангари, якщо вони є. Тобто на ці об’єкти можна полювати та влучно їх знищувати.

За словами експерта, якщо говорити про необхідність атак саме по аеродромах, то це удари по інфраструктурі, смузі, але ракетами з зовсім іншою бойовою частиною – перш за все, проникального, осколково-фугасного типу. Адже ракети з касетною бойовою частиною призначені виключно для знищення великого скупчення техніки на великій площі.

Коваленко звернув увагу на ще один нюанс: у разі пошкодження злітно-посадкової смуги, її можна буде відремонтувати. У залежності від серйозності пошкоджень, на це може піти від декількох тижнів до декількох місяців.

"Але якщо ворог втрачає Су-34, то у середньому на будівництво одного такого літака з нуля потрібно три-чотири місяці. Отже, якщо вони втрачають три-чотири літаки, то це пів року дефіциту саме цієї бойової одиниці. Тому знищувати самі літаки ефективніше, ніж намагатися пошкодити злітно-посадкову смугу", – пояснив оглядач.

Нагадаємо, 22 липня російські телеграм-канали повідомили, що вночі дрони атакувати НПЗ в Туапсе та військовий аеродром чи нафтобазу у Морозовську. В Міноборони РФ звітували про перехоплення нібито 75 дронів.

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