У чому слабкість російської оборони на півдні: експерт назвав передумови успіху контрнаступу ЗСУ

Окупаційній армії бракує особового складу та забезпечення для другої та третьої ліній оборони на південному фронті.

Попри те, що друга лінія оборони російської окупаційної армії на півдні України готувалася краще, тепер на цьому напрямку окупантам бракує особового складу та забезпечення, щоб стримати наступ ЗСУ.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Михайло Притула.

"Друга лінія оборони більш серйозно підготовлена, ніж перша. Перша - передбачалося, що вона впаде рано чи пізно, а на другу вони засилали більше ресурсів. Однак персоналу на другу, на третю лінію оборони у них не дуже вистачає”, - зауважив він.

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За словами Михайла Притули, відсутність активних дій російських окупантів на цьому напрямку свідчить, що вони вже змирились з тим, що втратять напрямок Мелітополь до Азовського моря.

“Відповідно Крим буде відрізаний від постачання по суходолу. Буде відрізаний далі ударами по мостам. Власне, там буде жест "доброї волі". Це головний напрямок дій Збройних сил України", - наголосив він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Зеки "Шторм-Z" замінили вагнерівців. Прорив ЗСУ на півдні | Притула"

Нагадаємо, удари ЗСУ по мостах у Чонгарі та Генічеську на Херсонщині призвели до того, що вони непридатні для постачання ворогу резервів та ресурсів.

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