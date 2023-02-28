У чому важливість західної авіації для України: пояснення фахівців

ППО за цей рік втратила у боях десятки літаків.

Росія не відмовилася від терористичних повітряних атак проти критичної інфраструктури та цивільних об’єктів України. Натомість українська авіатехніка потребує оновлення для ефективної протидії агресії РФ.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій.

Там пояснюють, що українським захисникам вдається знешкодити більшість російських ракет і дронів, проте меншість продовжує приносити смерті та руйнування мирним людям.

Крім того, за рік повномасштабної війни під час захисту нашого неба ППО втратила чимало літаків і є потреба в їхній заміні.

Тож, як наголошується, кардинально убезпечити територію України можна лише завдяки зміцненню авіаційного компоненту ППО.

"Захищаючи небо, Повітряні сили України протягом року втратили у боях десятки літаків. Парки льотної техніки потребують оновлення. Усунення авіаційного табу, створення авіаційної коаліції (на зразок танкової) – це питання боєздатності Сил оборони України, а отже і виживання держави", - наголошують в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, представник Конгресу США Майкл Маккол розповів, що адміністрацію президента США Джо Байдена продовжують закликати надати Україні винищувачі F-16. Вони, за словами Маккола, можуть з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент війни.

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