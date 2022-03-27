У Чорнобаївці чоловік роздавав товари з РФ та співпрацював з окупантами

У Чорнобаївці чоловік роздавав товари з РФ та співпрацював з окупантами

Місцевий житель відповідатиме перед законом.

Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом колабораційної діяльності жителя Чорнобаївки.

Про це йдеться на сторінці Херсонської обласної прокуратури у Facebook.

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За даними слідства, житель села Чорнобаївка публічно співпрацює з російськими військовими, допомагаючи їм у створенні окупаційних органів управління, організовує роздачу продовольства з РФ.

Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області депутати, колишній мер та ексміліціонер почали співпрацювати з окупантами країни-агресорки Росії.

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