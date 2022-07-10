У Чорнобаївці ліквідували 12 російських офіцерів, серед яких є генерали та полковники - Арестович

У легендарній Чорнобаївці ЗСУ ліквідували 12 російських офіцерів.
Серед них - це російські генерали та полковники, які приїхали на південь України.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули і були поранені трохи північніше, в Новій Каховці. Також це командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки", - написав Арестович.
Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв про те, що ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.
Також в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині.
В ОК "Південь" додали, що українські захисники на Херсонщині знищили чотири ворожі склади з боєприпасами.
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