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У Чорнобаївці ліквідували 12 російських офіцерів, серед яких є генерали та полковники - Арестович

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У Чорнобаївці ліквідували 12 російських офіцерів, серед яких є генерали та полковники - Арестович

Фото: uk.wikipedia

У легендарній Чорнобаївці ЗСУ ліквідували 12 російських офіцерів.

Серед них - це російські генерали та полковники, які приїхали на південь України. 

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. 

"Вчорашня, 26-а Чорнобаївка, це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до десяти, що загинули і були поранені трохи північніше, в Новій Каховці. Також це командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки", - написав Арестович. 

Нагадаємо, раніше Арестович повідомляв про те, що ЗСУ завдали удару по складу-базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині. Відомо про понад 100 вбитих і 200 поранених загарбників.

Також в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині

В ОК "Південь" додали, що українські захисники на Херсонщині знищили чотири ворожі склади з боєприпасами.

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