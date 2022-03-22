У Чорнобаївці російські окупанти розгатили свою техніку - Арестович

У Чорнобаївці російські окупанти розгатили свою техніку - Арестович

Загарбники здійснили невдалий пуск ракети.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив про чергову "перемогу" російських окупантів у херсонській Чорнобаївці.

З його слів, ЗС РФ самі вдарили по своїй техніці, здійснивши невдалий пуск ракети ППО.

"Ракета пішла вгору, перекинулася і впала вниз точно на скупчення техніки. Почалася пожежа. Коротше, Чорнобаївка 7,5”, - написав Арестович на своїй сторінці в Instagram.

Раніше стало відомо, що ЗСУ у вівторок, 22 березня, уже увосьме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.

Зазначимо, що Чорнобаївка - прокляте місце для окупантів. В аеропорту наші військові постійно розбивають ворожу техніку.

Раніше там було знищено командувача восьмої загальновійськової армії Південного воєнного округу Російської Федерації.

А про Чорнобаївку, де російські війська раз за разом розбиває українська армія, вже складають легенди.

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