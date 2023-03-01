У Чорнобаївці від обстрілу окупантів поранено малюка: уламки поцілили в обличчя

Також поранено волонтера з Кривого Рогу і місцевого чоловіка.

Російська армія 1 березня обстрілює Херсонську область. У Чорнобаївці через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик. У селі Зміївка поранені двоє чоловіків.

Про це інформує Херсонська ОВА.

По Чорнобаївці окупанти вдарили з артилерії. Поранений малюк у середньому стані тяжкості.

Зараз карета “швидкої” везе малюка до лікарні, щоб медики могли врятувати його життя. Уламками скла йому поранило вуха та обличчя.

"Російські окупанти воюють з малюками на Херсонщині. Щойно російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний хлопчик", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти обстріляли село Зміївка, поранивши 54-річного місцевого мешканця. У нього уламкове поранення стопи.

Також поранено 34-річного волонтера з Кривого Рогу - його травми більш тяжкі.

"Чоловік, що прибув допомагати людям, котрі живуть під постійними обстрілами, сам потрапив під щільний ворожий вогонь. Він дістав уламкові поранення руки з неповною ампутацією предпліччя, складні перелами руки та ноги", - додали в ОВА.

Постраждалих шпиталізували до Бериславської лікарні, де надають їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, російські війська останнім часом збільшила інтенсивність обстріл Херсона та інших населених пунктів регіону. Так, 28 лютого окупанти нещадно били із артилерії по домівкам мирних мешканців Херсонщини. Було багато жертв і поранених.

Протягом доби 26 лютого окупанти 97 разів обстріляли територію Херсонської області.