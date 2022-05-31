У Чорному морі залишився один російський носій крилатих ракет, інші відійшли до анексованого Криму

У Чорному морі залишився один російський носій крилатих ракет, інші відійшли до анексованого Криму

У Чорному морі залишився один ворожий російський корабель.

Йдеться про носій крилатих ракет. Декілька кораблів ворожого угруповання відійшли в район тимчасово анексованого РФ Криму.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів, які несуть крилаті ракети. Отримання Україною важкого озброєння від союзників викликає на болотах панічні настрої", - наголосив він.

За словами Братчука, ніч в місті та області минула без обстрілів. Сили оборони виконують бойові завдання, економіка регіону працює на наповнення бюджету.

Нагадаємо, розпочалася 97 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку тривають напружені бої. На Донбасі ЗСУ відбили 8 атак ворога, а ударна авіація Повітряних сил помотлошила позиції окупантів. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу 31 травня.

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