У Чорному і Азовському морях готові до запуску 16 російських крилатих ракет "Калібр" - Генштаб

У Чорному і Азовському морях готові до запуску 16 російських крилатих ракет "Калібр" - Генштаб

Окупанти тримають напоготові в акваторіях Чорного та Азовського морів два носії високоточної зброї.

Загалом в морі готові до запуску шістнадцять крилатих ракет морського базування "Калібр".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Генштабі кажуть, що російські військові, що воюють проти України, деморалізовані. Усе тому, що під різними приводами їм не сплачують обіцяні командирами великі суми грошей.

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