У Чорному морі — 17 російських кораблів: Гуменюк розповіла, що загрожує українцям

Попри велику кількість кораблів у Чорному морі, готовими до застосування є лише дванадцять ворожих ракет.

Росія вивела у Чорне море аж 17 своїх кораблів. Ще один корабель чергує в Азовському морі. Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що чекає на українців через таку потужну активність ворога.

Про це вона розповіла в ефірі телемарафону 4 серпня.

"Зараз ми можемо говорити про те, що таке велике розгорнуте корабельне угруповання ворогом може бути використане, як для тих самих провокацій, про які йшлося, які вони тренували в своїх навчаннях... Це також може означати, що ворогу неспокійно, незатишно в бухтах", - припускає Гуменюк.

За її словами, росіяни намагаються максимально використовувати район ракетнобезпековий, як район розосередження сил та засобів для того, щоб не бути ураженими.

"З майже в кожному нічному кошмарі, вони дійсно побоюються і намагаються тримати корабельне угруповання у відкритому морі, а не в пунктах базування. Ракетоносії продовжують чергування, їх так само два і дванадцять ракет готові до застосування", - розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим тому, що напередодні була зафіксована досить потужна активність стратегічної авіації РФ, що може свідчить про підготовку масованого ракетного удару.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ОГО! У морі аж 17 російських кораблів! | Наталія Гуменюк"

Нагадаємо, напередодні Наталія Гуменюк розповіла, що ворожі кораблі були виведені на бойове чергування у Чорне море після довготривалої паузи, тому у ЗСУ не виключають, що окупанти можуть здійснити нову масовану атаку.

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