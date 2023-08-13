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У Чорному морі активізувались окупанти: у ЗСУ попередили про загрозу ударів "Калібрами"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Чорному морі активізувались окупанти: у ЗСУ попередили про загрозу ударів "Калібрами"

Запуск ракети "Калібр". Фото: Міноборони Російської Федерації/Facebook

Українцям рекомендують реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Російські терористи ввечері, 13 серпня, активізувались у Чорному морі, зокрема вивели на чергування носія ракет "Калібр". 

Про це повідомили в ОК "Південь". 

Українські військові попередили про високу загрозу ударів ракетами "Калібр". Українців закликають дослухатись до сигналів повітряної тривоги. 

"На бойове чергування вийшов надводний ракетоносій - фрегат "адмірал макаров". Готовність до пуску 8 "Калібрів" очевидна. Пам'ятаємо про готовність до виходу інших ракетоносіїв, в тому числі і підводних. Відстежуємо ситуацію. Не панікуємо, а дослухаємось!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, зранку 11 серпня росіяни вдарили ракетами по Івано-Франківській області. Є влучання по цивільному об'єкту. На жаль, загинула дитина.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1484
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