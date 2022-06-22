У Чорному морі фіксують російські кораблі: стало відомо, чи є загроза висадки десанту

У Чорному морі фіксують російські кораблі: стало відомо, чи є загроза висадки десанту

Сьогодні в акваторії Чорного моря перебуває три російські десантні кораблі.

Водночас штормова погода не дозволяє висадити ворожий десант.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця пресцентру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Там (у Чорному морі - ред.) баржують три великі десантні кораблі. Поки погода на нашому боці, штормова погода не дозволяє висадити десант, але ми знаємо відчайдушність цього ворога і ставлення до особового складу як до мотлоху, тому все можливо. Ми готові до всіх погроз", - зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, за словами Наталії Гуменюк, станом на ранок 22 червня Росія зосередила в акваторії Чорного моря 44 крилаті ракети типу "Калібр", тож надалі високою залишається загроза ракетних ударів з боку окупантів.

Читайте також: