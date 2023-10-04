У Чорному морі флот РФ не запливає далі мису Тарханкут - Гуменюк розповіла подробиці

Керівниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що кораблі та катери Чорноморського флоту РФ фактично не курсують в напрямку територіального моря України і не запливають далі мису Тарханкут, що у Криму.

Про це вона повідомила в ефірі телемарафону.

"Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але ближче, ніж за мис Тарханкут, вони не наважуються виходити", - сказала вона.

Мис Тарханкут на мапі

За її словами, Росія частіше застосовує у Чорному морі тактичну авіацію. Так, за минулу добу окупанти двічі атакували напрямок острова Зміїний керованими авіабомбами.

"Останніми днями ми спостерігаємо, що це стало традицією. Вони до трьох авіабомб спрямовують у напрямку острова Зміїний для того, щоб продемонструвати, що вони нібито панують щодо цивільного судноплавства і намагаються диктувати свої умови”, - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що лінія фронту давно вже у морському сенсі відкинута до 200 км від контрольованого Україною берега.

"Після поразки Москви вони були відкинуті на 100 морських миль – це 180-200 кілометрів. І з того часу вже не наближались на відстань артилерійського обстрілу, тільки проводили підступні ракетні удари з пускових рубежів, які теж розташовані в напрямку східного узбережжя Криму", - резюмувала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, на ранок 4 жовтня в Азовському морі на бойовому чергуванні перебувають два бойових кораблі РФ, серед них – один носій крилатих ракет "Калібр".

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