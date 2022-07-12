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У Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил продовжує боротися зі штормом

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У Чорному морі корабельне угруповання ворожих сил продовжує боротися зі штормом

Фото: pixabay.com

Корабельне угруповання ворожих сил, не змінюючи складу, продовжує боротися зі штормом, блокувати судноплавство і  загрожувати ракетними ударами 16-ох ракет.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

«Зберігайте спокій і витримку, дотримуйтесь заходів безпеки, утримуйтесь від публікацій місць влучань ворожих ракет, не орієнтуйте ворога. Не довіряйте ворожій пропаганді, будьте пильними і не давайте шансу колаборантам втілити диверсійні задуми. Тільки разом переможемо, бо наша сила в єдності!», - йдеться у повідомленні.

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