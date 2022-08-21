У Чорному морі на бойовому чергуванні Росії перебувають 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" - ВМС

Станом на 21 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом – 36 ракет.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів; в Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Також, за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 38 суден, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 33 суден, з них 11 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на цивільних судах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, Гуменюк розповіла, для чого Росія тримає таку кількість суден у Чорному морі.

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