У Чорному морі на чергуванні перебуває 7 російських кораблів та 1 ракетоносій

У ВМС ЗСУ розповіли, скільки кораблів Росія тримає напоготові у морях.

Станом на суботу, 19 листопада, у Чорному морі Росія тримає на бойовому чергуванні 7 ворожих кораблів, серед яких – 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Водночас в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі. А в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

У ВМС ЗСУ також розповіли, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 24 судна, з них 11 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 15 суден, з них 7 суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS, на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни Росія щодня продовжує обстрілювати територію України. Для атак ворог використовує важку артилерію, танки, авіацію, безпілотники і запуск ракет із кораблів.

Так, російські окупанти у ніч проти 19 листопада атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині. Війська РФ атакували Мирівську, Марганецьку, Нікопольську громади.

18 листопада росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумщини, випустивши по них 69 мін, снарядів та іншої вибухівки.

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