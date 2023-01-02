У Чорному морі на чергуванні перебуває великий десантний корабель РФ – ОК "Південь"

Станом на ранок 2 січня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих суден, із них одне – великий десантний корабель.

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

Також в Азовському морі перебуває одне судно. Повідомляється, що ракетоносії – в пунктах базування.

Українців закликають дотримуватися заходів безпеки та обмежень воєнного стану. Зокрема через шторм підвищена мінна небезпека – учора знешкоджували чергову морську міну.

"У випадку виявлення подібних предметів, не намагайтеся до них наблизитися, самостійно знешкодити, негайно сповістіть найближчий підрозділ Сил оборони", – наголосив речник.

Нагадаємо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами вдарили по території України. Противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

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