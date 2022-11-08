У Чорному морі перебувають сім кораблів противника без ракетоносіїв: чому це підозріло

У Чорному морі на чергуванні є сім кораблів недолфлоту противника, які маневрують поблизу узбережжя Криму.
Серед них у Чорному морі 1 вдк, а ось ракетоносіїв знов не виявлено.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Загрози і ризики залишаються актуальними, заходи безпеки – також. Будьте свідомими і пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритмів дій, ретельно перевіряйте інформацію, не поширюйте заборонене і не перевірене.
«Тримаймо стрій! Все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому в Чорне море не виходять носії "Калібрів" російського ворожого флоту.
Читайте також:
- Лендліз працює не так, як під час Другої світової війни: історик пояснив, чому
- "Неправда": у США спростували виправдання Ірану про постачання дронів Росії
- "Ніч бажано провести в сховищі": мешканців Дніпропетровщини повідомили про небезпеку