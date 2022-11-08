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У Чорному морі перебувають сім кораблів противника без ракетоносіїв: чому це підозріло

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Чорному морі перебувають сім кораблів противника без ракетоносіїв: чому це підозріло

Фото: Associated Press

У Чорному морі на чергуванні є сім кораблів недолфлоту противника, які маневрують поблизу узбережжя Криму.

Серед них у Чорному морі 1 вдк, а ось ракетоносіїв знов не виявлено.

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

Загрози і ризики залишаються актуальними, заходи безпеки – також. Будьте свідомими і пильними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритмів дій, ретельно перевіряйте інформацію, не поширюйте заборонене і не перевірене.

«Тримаймо стрій! Все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський пояснив, чому в Чорне море не виходять носії "Калібрів" російського ворожого флоту

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Дата публікації
Перегляди
1912
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