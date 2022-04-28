У Чорному морі перебувають близько 20 російських кораблів - Міноборони Британії

У Чорному морі перебувають близько 20 російських кораблів - Міноборони Британії

Додамо, що Босфорська протока залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів.

У Чорному морі наразі перебувають близько 20 кораблів військово-морських сил Російської Федерації, включаючи підводні човни.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

"Незважаючи на ганебні втрати десантного корабля «Саратов» та крейсера «Москва», Чорноморський флот Росії зберігає здатність наносити удари по українським та прибережним цілям", - наголошується в повідомленні.

(4/4) Despite the embarrassing losses of the landing ship Saratov and cruiser Moskva, Russia’s Black Sea Fleet retains the ability to strike Ukrainian and coastal targets. — Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 28, 2022

Британська розвідка також наголошує, що Босфорська протока залишається закритою для всіх нетурецьких військових кораблів, тому Росія не зможе замінити свій втрачений крейсер "Москва" в Чорному морі.

Раніше в Міноборони України повідомляли, що у Чорному морі знаходяться кораблі Чорноморського флоту з крилатими ракетами "калібр", їхній сумарний залп становить до 28 ракет.

Нагадаємо, 26 березня біля протоки Босфор було виявлено міну, що дрейфувала, тож турецькій владі довелося закривати прохід через протоку. Про невідомий об'єкт повідомило цивільне судно, що прямувало через Босфор.

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