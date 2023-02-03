У Чорному морі немає жодного носія крилатих ракет "Калібр"

В акваторії є дев'ять ворожих кораблів.

Станом на п'ятницю, 3 лютого, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває дев'ять російських кораблів.

Про це повідомили у Військово-Морські Сили ЗСУ.

Серед кораблів ворожого флоту немає жодного носія крилатих ракет "Калібр".

"Станом на 03.02.2023 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 ворожих кораблів, серед яких жодного носія крилатих ракет "Калібр".

До слова, зранку в оперативному командуванні "Південь" повідомляли, що РФ збільшила в морі кількість ракетоносіїв до двох. Загалом в акваторії бул 10 кораблів.

Нагадаємо, у п'ятницю, 3 лютого, розпочалася 345 доба російського широкомасштабного вторгнення. Армія Російської Федерації зазнає великих втрат. Втім, не припиняє наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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