У Чорному морі нетипова активність ворога: військові розповіли про загрозу

У четвер, 16 березня, в Чорному морі зафіксована нетипова активність країни-агресорки. Окупанти вивели 20 кораблів, з яких чотири - ракетоносії.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання. Наразі в Чорному морі перебуває 20 одиниць, серед яких чотири ракетоносії, один з них підводний, 28 ракет по максимуму можуть бути споряджені по запуску", - наголосила Гуменюк.

За словами представниці ЗСУ, серед загального складу багато допоміжного флоту. Вона наголошує, що окупанти "намагаються максимально покривати театр морських дій в Чорному мор, намагаючись приховувати свої дії від нас".

Нагадаємо, ЗМІ пишуть, що Росія почне новий набір контрактників до армії від 1 квітня і планує набрати до війська 400 тис. осіб. Міноборони РФ розіслало по регіонах розпорядження з кількістю людей, з якими мають бути підписані контракти.

Читайте також: