У Чорному морі окупанти зосередили вісім носіїв крилатих ракет – Мотузяник

У Чорному морі окупанти зосередили вісім носіїв крилатих ракет – Мотузяник

Сумарний залп ворожої техніки становить 58 ракет. Вони належать до типу "Калібр".

Українська розвідка доповіла про ворожі кораблі в Чорному та Азовському морях.

Як повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу 25 квітня.

За інформацією розвідки, ворожі кораблі в Чорному та Азовському морях продовжують ізолювати район, де точаться бої, здійснюють розвідку та вогневу підтримку окупаційним військам РФ на приморському напрямку.

"За даними нашої розвідки, в Чорному морі перебуває вісім носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп складає 58 ракет", – розповів Олександр Мотузяник.

Нагадаємо, вже другу добу до місця трагедії одесити несуть квіти та м’які іграшки, бо ж тут одним пострілом рашисти вбили цілу родину – бабусю, мати та тримісячну дівчинку Кіру. Батько дівчинки вцілів, бо незадовго до обстрілу вийшов до крамниці, а коли повернувся - на місці квартири була діра, а родина загинула.