У Чорному морі перебуває 12 кораблів РФ: яка кількість "Калібрів"

Росія також тримає судно в Азовському морі.

Станом на ранок 14 вересня російська армія має 13 кораблів у Чорному та в Азовському морях. Серед них є носій ракет.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Зазначається, що в акваторії Чорного моря перебуває 12 ворожих кораблів, а в акваторії Азовського - один.

"На бойовому чергуванні - один надводний ракетоносій споряджений до восьми крилатих ракет типу "Калібр", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти четверга, 14 вересня, російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних безпілотників типу "Shahed-136/131". Сили української ППО знищили 17 ворожих дронів.

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