У Чорному морі перебуває два ворожі кораблі з ракетами "Калібр" - ВМС

Загалом на бойому чергуванні у морях перебувають 10 ворожих кораблів.

​​Станом на 17 серпня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом – 16 ракет.

Про це повідомляє пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів; у Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Також за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 26 суден, з них 7 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 23 суден, з них 3 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Росія, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації (AIS) на громадянських судах в акваторії Азовського моря, продовжує порушувати Міжнародну конвенцію про охорону життя людини на морі 1974 р. (SOLAS).

Нагадаємо, у Чорному морі ворог блокує цивільне судноплавство.

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