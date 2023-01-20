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У Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів із ракетами "Калібр"

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів із ракетами "Калібр"

Фото: Straits Sights

На територію України із акваторії Чорного моря націлено 40 крилатих ракет.

Станом на п’ятницю, 20 січня, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, з яких 6 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 40 ракет.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС ЗСУ.

Окрім того, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Російське угруповання в Середземному морі налічує 10 кораблів, з них 5 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Упродовж доби в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 18 суден, з них 2 судна рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 26 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - нагадують у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, Берегова охорона США упродовж кількох тижнів стежить за російським судном біля Гавайських островів. Вважається, що це судно призначене для збору розвідданих.

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Дата публікації
Перегляди
180
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