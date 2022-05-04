У Чорному морі три носія крилатих ракет морського базування "Калібр" перебувають у готовності до застосування - Генштаб

Не виключається можливість залучення корабельного угруповання чорноморського флоту Росії до завдання ракетних ударів по території України.
В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання чорноморського флоту Росії продовжує виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генштабу за 4 травня.
"Не виключається можливість залучення зазначеного корабельного складу до завдання ракетних ударів по території України. Нині у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носія крилатих ракет морського базування "Калібр", - йдеться у зведенні.
Водночас, як зазначив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, у Чорному та Азовському морях кораблі Російської Федерації ще мають 22 ракети "Калібр".
Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про три можливі сценарії наступу окупантів.
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