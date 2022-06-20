П’ять носіїв крилатих ракет РФ готові завдати по Україні з моря - Братчук

Окупанти продовжують тримати в напрузі українське населення.
В Чорному морі ворог тримає у готовності до нанесення ракетних ударів п’ять носіїв ракет.
Про це повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, росіяни також збільшують кількість засобів вогневого ураження в західній частині території незаконно захопленого українського Криму.
"У Чорному морі ворог тримає у готовності до нанесення ракетних ударів 5 носіїв ракет. Збільшує кількість засобів вогневого ураження в західній частині території тимчасово окупованого Криму", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, у Чорному морі ворог переформатовує корабельне угруповання.
Нагадаємо, що Росія перебазовує свої судна у Чорному та Азовському морях, обстрілює південь України.
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