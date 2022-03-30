У Чорному морі перебувають російські кораблі, оснащені ракетами - Міноборони

Ворог намагається атакувати та проводити розвідку.

В акваторії Чорного моря перебувають російські кораблі, оснащені ракетами типу “Калібр”.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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“Зберігається загроза застосування противником високоточної зброї по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логічної інфраструктури нашої держави. Наразі корабельне угруповання виконує завдання спостереження за обстановкою, намагається вести розвідку за діями української армії, також здійснювати заходи щодо ізоляції району ведення бойових дій у північно-західній частині Чорного моря”, - сказав він.

Раніше стало відомо, що російські кораблі продовжують маневрування поблизу Одеси, тому залишається загроза висадки ворожого десанту.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області захисники України знищили десантний корабель окупантів.

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