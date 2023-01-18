У Чорному морі побільшало "Калібрів": скільки ракет РФ можуть вдарити по Україні

Російські окупанти 18 січня вивели на бойове чергування в Чорне, Азовське та Середземне моря майже 30 кораблів.

Про це свідчать дані Військово-морських сил ЗСУ.

У Чорному морі російські війська тримають 16 кораблів, серед яких 6 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 44 ракет.

У Середземне море окупанти вивели 9 кораблів, включно з 5 носіями крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп становить 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

Фото: Facebook/ВМС ЗС України

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 35 суден, з них 4 судна рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 18 суден, з них 8 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, польські військові експерти вказують на те, що Росія вже деякий час використовує "підступну" тактику ракетних ударів. Мета таких масованих ударів з різних напрямків – не лише вразити ціль, а й активувати українську ППО. Прикладом такої атаки став нещодавня ракетна атака на житловий будинок у Дніпрі, внаслідок якого загинули 45 людей. Колишній голова ВПС та ексінспектор ВПС Польщі генерал Томаш Древняк каже, що подібні "хитрощі" вже застосовувалися в інших збройних конфліктах.

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