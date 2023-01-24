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У Чорному морі побільшало "Калібрів": скільки ракет тримають росіяни в акваторії

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Чорному морі побільшало "Калібрів": скільки ракет тримають росіяни в акваторії

Фото: Associated Press

Російські війська тримають 11 кораблів.

Станом на ранок 24 січня армія агресорки Росії збільшила кількість ракетоносіїв в корабельному угрупуванні свого флоту в Чорному морі. Наразі там перебуває 11 кораблів.

Про це повідомили в ОК "Південь".

Зазначається, що серед 11 кораблів - три надводних і олин підводний носії "Калібрів". Загальний залп ракет може складати 28. До слова, напередодні цифра була меншю - 24 крилаті ракети.

У ЗСУ закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. "Будьте пильні та уважні", - наголошують в ОК.

Нагадаємо, у Генштабі інформували, що готові до "зустрічі" російського десанту з моря. Зокрема, в Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, командувач військ ОК "Південь" генерал-майора Андрій Ковальчук каже, що заміновано підступи з моря.

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Дата публікації
Перегляди
2310
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