У Чорному морі побільшало ракетоносіїв: скількома "Калібрами" РФ може вдарити по Україні

Війська РФ нарощують присутність ракетоносіїв в Чорному морі та активізують повітряну розвідку.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

За його даними, у Чорному морі російські війська тримають два підводних ракетоносії, до яких додався фрегат. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі складає 16.

"Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте уважними і пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що відбувається у Чорному та Азовському морях та попередила про можливі точкові удари РФ.

За її даними, окупанти тримають надводні ракетоносії в пунктах базування, де, ймовірно, проходять переспорядження і готуються до наступного виходу. Гуменюк припускає, що наступна масована атака російських окупаційних військ може припасти на річницю повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

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